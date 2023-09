Mercato cycliste - Julien Bernard et Jacopo Mosco prolongent de deux ans chez Lidl-Trek

Bernard, 31 ans, a effectué toute sa carrière chez Trek depuis 2016. Il compte une victoire en carrière: la 3e étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var au sommet du Mont Faron en 2020.

Mosca, 30 ans, a rejoint l'équipe en 2019. Ses trois victoires professionnelles en Chine remontent à 2017 et 2018.

"Julien et Jacopo sont tous deux des coéquipiers incroyablement loyaux et désintéressés qui ont tant donné à l'équipe au fil des ans", a réagi sur le site de l'équipe le manager général Luca Guercilena. "Les qualités d'un bon domestique sont autant une question d'état d'esprit que de jambes, et ces deux coureurs ont montré qu'ils avaient les deux. C'est un plaisir de pouvoir garder Julien et Jacopo avec Lidl-Trek alors que nous entamons ce nouveau chapitre".