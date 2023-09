Mercato cycliste - Simone Velasco prolonge chez Astana jusqu'en 2025

Velasco, champion d'Italie en titre, avec rejoint Astana Qazaqstan en 2022 en provenance de Gazprom-Rusvelo.

"Je me sens vraiment bien dans cette équipe. Astana Qazaqstan m'a donné la chance de faire mes débuts sur le WorldTour, de participer aux plus grandes courses comme le Giro et le Tour de France", déclare Simone Velasco dans un communiqué de son équipe. "J'ai beaucoup progressé en tant que coureur, et je peux maintenant regarder vers l'avenir, en visant quelque chose de plus grand et de plus ambitieux. Cette saison, j'ai réalisé un de mes rêves en remportant le maillot tricolore. Cette victoire signifie beaucoup pour moi.'

Outre son titre de champion d'Italie, Simone Velasco, 27 ans, a enlevé cette année une étape du Tour de la Communauté de Valence. Il avait auparavant remporté le Trophée Laigueglia, une étape de la Semaine internationale Coppi et Bartali en 2019 et une étape du Tour du Limousin en 2021. Après s'être classé 31e de son premier Tour de France l'an dernier, l'Italien a pris la 26e place de son premier Giro cette année.