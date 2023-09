MLS - Lionel Messi deux fois à la passe dans la victoire de l'Inter Miami contre Los Angeles FC

"Je me sens bien physiquement" a déclaré à la fin du match Messi, transféré au mois d'août du Paris Saint-Germain. "Grâce à Dieu je peux continuer à jouer et à aider l'équipe d'une façon ou d'une autre, et j'espère que nous allons continuer dans cette dynamique".

Le deuxième but de Miami est le fruit d'une combinaison entre trois anciens du FC Barcelone: lancé par Sergio Busquets, Messi a servi Jordi Alba dans la surface pour un but du pied gauche. La star argentine a également offert le troisième but des Floridiens à l'Équatorien Leonardo Campana, pour sceller le triomphe à la 83e minute (3-0). Los Angeles a sauvé l'honneur à la 90e minute.

Miami reste toutefois 14e de la conférence ouest, à 8 points de la 9e place, qualificative pour les playoffs, mais avec deux matches en retard. L'arrivée du septuple Ballon d'Or a transfiguré l'équipe, qui reste avec lui sur 11 matches consécutifs sans défaites dont 10 victoires, toutes compétitions confondues.

Dans l'autre match de la soirée, Philadelphia Union a balayé les New York Red Bulls (4-1). Blessé, Dante Vanzeir n'était pas sur la feuille de match du côté new-yorkais.