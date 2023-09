Peter Sagan prend congé du public belge en remportant le critérium derrière derny

Triple champion du monde de 2015 à 2017, Sagan a pris un bain de foule avant le départ. "J'ai toujours bien aimé rouler en Belgique", a confié le Slovaque, notamment vainqueur du Tour des Flandres, de l'E3 Harelbeke et de Gand-Wevelgem à trois reprises. "J'ai remporté quelques courses importantes ici. Si c'était ma dernière course sur route en Belgique? Plus que probablement mais il ne faut jamais dire jamais. La saison prochaine, je ferai quelques épreuves de mountainbike en Belgique mais ma carrière sur route est bientôt terminée."

À la fin de la saison, Sagan mettra un terme à sa carrière sur route à 33 ans pour se consacrer au mountainbike.