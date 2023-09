Procès des attentats à Bruxelles - Déchéance de la nationalité belge requise pour certains coupables

La procureure a expliqué qu'une telle demande peut être soumise à la cour d'assises, citant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne. Pour la magistrate, cette demande est légitime au vu de la gravité des actes pour lesquels ces hommes ont été reconnus coupables.

La principale conséquence de cette éventuelle déchéance de nationalité belge est de couper le lien juridique et administratif avec l'État belge. Cela signifie la fin de l'application de tous les droits et devoirs qui s'y rapportent, que ce soit en matière d'accès au territoire, de droit au séjour et de droits sociaux (allocations, chômage, etc.).