Ryder Cup - Une sélection européenne sans joueur belge défiera les États-Unis à Rome

Les Anglais Toomy Fleetwood et Justin Rose, l'Autrichien Sepp Straka, l'Irlandais Shane Lowry, le Danois Nicolas Hojgaard et le Suédois Ludvig Alberg ont complété une sélection qui comprenait déjà les Écossais Robert MacIntyre et Tyrrell Hatton, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, l'Anglais Matt Fitzpatrick, le Norvégien Viktor Hovland et l'Espagnol Jon Rahm, repris automatiquement via le système de points.

"Nous avons un grand réservoir de talents en Europe et c'est parfaitement illustré dans l'équipe que nous avons composée. Il s'agit d'un solide mélange de joueurs qui ont de l'expérience en Ryder Cup et de débutants talentueux", a assuré Donald, qui compte Nicolas Colsaerts parmi ses vice-capitaines.

La sélection américaine sera composée de Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa, Xander Schauffele, Justin Thomas, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Collin Morikawa, Sam Burns et Rickie Fowler.

Les Etats-Unis ont remporté la dernière édition de la Ryder Cup 19-9 contre l'Europe en 2021 à Whistling Straits dans le Wisconsin. Les Américains n'ont plus gagné sur le sol européen depuis 1993.