Statut du loup: en Wallonie, l'animal ne suscite pas encore de grandes tensions

"La situation du loup est très hétérogène. En Wallonie, il est encore en phase de retour avec le récent établissement d'une deuxième meute. Il n'y a pas de grandes tensions", souligne le porte-parole du Service public de Wallonie (SPW).

"La question de son statut de protection doit se baser sur des données scientifiques. Le Réseau Loup et le SPW joueront pleinement leur rôle à ce niveau-là. On va mettre toutes nos données à disposition de la Commission."

Le Réseau Loup, une plateforme d'experts mise en place en 2017 par le SPW, rassemble notamment, outre l'administration wallonne, des représentants du secteur agricole et des chasseurs, des associations naturalistes et des scientifiques. Si les sensibilités varient en son sein, "il n'y a pas de dissension fondamentale", assure Nicolas Yernaux, qui met en avant le travail de prévention des attaques de loups mené par Natagriwal auprès des éleveurs.

Preuve de l'efficacité de ce travail de prévention: "en 2021, pendant la période de naissance des louveteaux - qui est une période à risque -, on a dénombré huit attaques de loups en Wallonie et 31 victimes parmi la faune domestique, des moutons principalement. Cette année, alors que la période la plus à risque touche à sa fin, on a recensé seulement deux attaques et trois victimes. Beaucoup de choses peuvent être mises en place pour éviter les dégâts."