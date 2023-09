TC Charleroi - Quatre ans de prison ferme requis par défaut pour le viol d'une jeune femme de 22 ans

Après avoir accepté de boire un verre dans la voiture du prévenu, la victime et ce dernier ont eu une relation sexuelle consentie. "Les préliminaires étaient consentis, ainsi que le rapport vaginal. Mais cela n'a plus été le cas lorsque le prévenu a commencé à se montrer violent et a forcé la victime à une pénétration anale", a précisé le ministère public.

Une peine de 4 ans de prison ferme a été requise par défaut contre le prévenu, absent du procès et déjà connu pour des condamnations pour vols et pour une entrave méchante à la circulation.

Jugement pour le 2 octobre prochain.