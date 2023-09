Thomas Müller rappelé dans la Mannschaft après 9 mois

Le sélectionneur Hansi Flick l'a convoqué en vue des matchs amicaux contre le Japon le 9 septembre à Wolfsburg et la France le 12 septembre à Dortmund. Il pourrait remplacer l'attaquant du Borussia Dortmund Niclas Füllkrug, qui s'est blessé. Füllkrug n'est pas certain qu'il soit rétabli, a déclaré la DFB.

Müller, qui compte 121 sélections (44 buts) depuis 2010 et a été sacré champion du monde en 2014, ne figurait pas initialement sur la liste initiale révélée la semaine dernière. Le milieu de terrain du Bayern, Leon Goretzka, et l'attaquant du RB Leipzig, Timo Werner, n'ont pas non plus été retenus.

Müller n'a plus joué pour la Mannschaft depuis le 1er décembre dernier face au Costa Rica lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'Allemagne y avait été éliminée dès la phase de groupes. Il avait déjà été écarté de la sélection nationale entre novembre 2018 et juin 2021avant d'être rappelé par Joachim Löw, sélectionneur de l'époque.

Blessé durant la préparation, Müller a joué samedi son premier match de la saison contre le Borussia Mönchengladbach (2-1).

L'Allemagne, en tant qu'hôte de l'Euro 2024, est directement qualifiée. Elle ne disputera que des rencontres amicales d'ici-là.