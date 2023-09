Tour d'Espagne - Remco Evenepoel attend le chrono: "J'aimerais une deuxième victoire d'étape"

Le parcours de Valladolid est essentiellement plat, avec seulement une courte montée après sept kilomètres. "Le départ est un peu technique, mais ensuite il y a beaucoup de lignes droites", a indiqué le champion du monde de la spécialité. "C'est similaire au contre-la-montre que j'ai gagné l'année dernière à la Vuelta. Je n'ai pas reconnu cette étape en raison du transfert difficile vers Valladolid. Et comme le parcours ne semble pas très difficile, nous n'avons pas pensé que c'était nécessaire. Je m'attends à ce que ce soit très rapide. Un vrai spécialiste du contre-la-montre gagnera".

En tant que nouveau champion du monde du contre-la-montre, Evenepoel est le grand favori. "J'aimerais vraiment gagner", a-t-il déclaré. "Le premier objectif est une deuxième victoire d'étape. À part cela, j'espère bien sûr prendre le plus de temps possible sur mes concurrents. De tous les coureurs du classement, c'est la discipline qui me convient le mieux. Un gain de temps de 30 secondes serait très bien, mais plutôt ambitieux avec des concurrents comme Roglic, Vingegaard et Ayuso. Je ne m'attends pas à ce que ce contre-la-montre détermine le classement final. Ce n'est certainement pas le jour le plus important de cette Vuelta".