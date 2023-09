US Open - Madison Keys surprend Jessica Pegula et défiera Marketa Vondrusova en quarts de finale

Sur le court Arthur Ashe de Flushing Meadows, Keys, 17e mondiale et tête de série N.17, s'est imposée en deux sets 6-1, 6-3 contre Pegula, 3e mondiale et tête de série N.3. La rencontre a duré un peu plus d'une heure (61 minutes).

Keys, 28 ans, avait atteint la finale de l'US Open en 2017, battue par sa compatriote Sloane Stephens. Un an plus tard, elle avait été éliminée en demi-finales par la Japonaise Naomi Osaka.

Pour une place en demi-finale, l'Américaine sera opposée à la Tchèque Marketa Vondrousova, 9e mondiale et tête de série N.9. La récente lauréate de Wimbledon a eu besoin de trois sets 6-7 (3/7), 6-3, 6-2 en 2 heures et 10 minutes pour venir à bout de l'Américaine Peyton Stearns, 59e mondiale.

Vondrousova, 24 ans, n'avait jamais fait mieux qu'un 2e tour à New York. Stearns, 21 ans, n'avait elle jamais atteint le quatrième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Elle avait déjà été battue par Vondrousova au premier tour de Wimbledon début juillet.