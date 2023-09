Anvers inaugure un nouvel hôpital, prêt à recevoir quelque 200.000 patients par an

L'hôpital Stuivenberg fermera définitivement ses portes le 18 septembre. La programmation des soins démarrera ensuite progressivement sur le nouveau site, un "hôpital de haute technologie" disposant de près de 300 chambres. L'établissement de soins abritera les plus grands services d'urgence du pays. Un centre pour grands brûlés est également prévu. L'édifice compte jusqu'à 22 étages, quarante services médicaux et 14 blocs opératoires. Plus de 1.300 personnes seront actives sur place.

Les deux réseaux hospitaliers anversois, le ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen) et le GZA (GasthuisZusters Antwerpen) ne constitueront à terme plus qu'un seul groupe, baptisé dès le 1er janvier prochain ZAS ou "Ziekenhuis aan de Stroom". Le ZAS sera l'une des plus grandes coupoles de soins en Europe et sera présidé par Els van Doesburg.