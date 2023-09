Appel Hainaut - Dix ans de prison requis contre un prédateur sexuel à Jurbise

L'homme a abusé sexuellement de six victimes, des adolescentes rencontrées sur les réseaux sociaux. Après avoir obtenu d'elles des photos, en tenue légère ou dénudée, l'homme leur faisait du chantage. Il les rencontrait à Jurbise et exigeait d'elles des fellations, menaçant de publier les photos sur les réseaux sociaux. Il filmait également les relations, à l'insu des victimes. Enfin, il donnait de l'argent aux victimes contre des fellations et des masturbations.