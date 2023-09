Appel Liège - Huit ans requis pour une tentative d'assassinat sur son ex-compagne

Le jour des faits, sous l'influence de médicaments et d'alcool, il s'était muni de deux armes et s'était rendu chez son ex-compagne. Il avait voulu pénétrer dans la maison par le garage mais l'habitante s'y était opposée. Le prévenu avait alors fait feu à 13 reprises en direction de son ex-compagne et d'un homme qui avait tenté de lui venir en aide. Cet homme, recroquevillé au sol, avait été touché de trois tirs aux membres inférieurs.

Le parquet général a insisté sur la qualification de tentative d'homicide et sur la préméditation des actes du prévenu. L'avocat général a requis une peine de 8 ans d'emprisonnement.

La défense, Me Desamblanx, a contesté l'intention de tuer et a sollicité une peine assortie d'un sursis probatoire pour le surplus de la détention préventive.

L'arrêt sera prononcé le 3 octobre.