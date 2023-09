Arrestation en Iran de l'oncle de Mahsa Amini avant le premier anniversaire de sa mort

Safa Aeli, 30 ans, a été arrêté par les forces de sécurité dans sa ville natale de Saqez (ouest) et détenu dans un lieu inconnu, ont indiqué l'organisation kurde de défense des droits humains, Hengaw, et le réseau pour les droits de l'Homme au Kurdistan, basé en France, dans des communiqués séparés.

Selon Hengaw, les forces iraniennes ont investi la demeure de Safa Aeli en dehors de tout mandat. Selon les réseaux d'activistes, Saqez est placée sous haute surveillance sécuritaire à quelques jours de l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini, et des caméras ont été installées autour de la tombe de la jeune femme décédée à 22 ans.

Sa mort en détention après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour non respect de la stricte tenue vestimentaire islamique a déclenché en Iran des mois de manifestations violemment réprimées et a marqué la naissance du mouvement Femme, vie, liberté. Depuis un an, de nombreuses Iraniennes défient le pouvoir en se dévoilant, le port du voile étant un des piliers de la République islamique d'Iran.

Selon les activistes, la répression a fait des centaines de morts et des milliers de personnes ont été arrêtées.

Les organisations pour les droits humains, dont Amnesty international, accusent le gouvernement iranien de mettre en œuvre une répression accrue avant la date anniversaire de la mort de Mahsa Amini.

Des membres des familles de protestataires tués pendant la contestation ont été arrêtés et interrogés pour les contraindre au silence et empêcher de nouvelles manifestations, selon ces sources.