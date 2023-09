Asile et Migration - Les garde-côtes grecs ont secouru plus de 200 migrants et ont repêché un corps

Les garde-côtes grecs ont secouru 201 migrants lundi et mardi, au large et sur les îles de Rhodes, Farmakonisi, Chios, Samos et Lesbos, dans la mer Égée. Le corps d'un homme qui tentait de rejoindre la petite île de Farmakonisi a également été repêché. Tous les migrants venaient de Turquie, ont indiqué mardi les garde-côtes.