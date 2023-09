Challenger Pro League - Vincent Euvrard nommé entraîneur de Zulte Waregem

Vincent Euvrard, 41 ans, retrouve ainsi un banc six semaines après son départ du RWDM. Après avoir fêté le titre en Challenger Pro League et la montée en D1A la saison dernière, Euvrard et tout le staff technique molenbeekois avaient été limogés par le nouveau propriétaire et président du club l'Américain John Textor, à quelques jours du début du championnat.

Euvrard avait entraîné Oud Heverlee Louvain de février 2019 à juin 2020 avant de rejoindre le RWDM en décembre 2020.

A Zulte Waregem, l'ancien défenseur de Genk et du Cercle arrive dans un club qui a chuté de la D1A à la D1B au terme de la saison dernière.

Frederik D'Hollander et Davy de Fauw avaient pris la succession de Mbaye Leye, remercié à la mi-mars. Le duo n'avait pu assurr le maintien du Essevee en D1A mais avait été maintenu cette saison en Challenger Pro League. Le début de saison du club -7 points sur 12- n'étant pas conformes aux attentes de la direction, D'Hollander et de Fauw ont perdu leur poste. Le club va maintenant leur "chercher une nouvelle fonction".