Championnat d'Europe de dressage - L'équipe belge de dressage en quête d'un ticket olympique: "Difficile, pas impossible"

Les six premiers pays du championnat du monde 2022 ont leur sésame en poche. Il s'agit du Danemark, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Suède, des Pays-Bas et des États-Unis. La Belgique avait terminé 13e à l'époque. Trois autres billets pour Paris seront attribués à l'Euro. Six pays peuvent y prétendre. Outre la Belgique, il s'agit de l'Espagne, de l'Autriche, du Portugal, de la Finlande, qui ont devancé la Belgique l'année dernière, et de la Suisse, qui a terminé juste derrière nos représentants.

Domien Michiels, présent aux JO de Tokyo, reconnaît : "La qualification olympique est difficile, mais pas impossible. Ce ne sera certainement pas une promenade de santé. Nous aurons besoin de deux combinaisons qui tournent autour de 72% dans le Grand Prix. Avec la qualité que nous avons dans l'équipe, cela devrait être possible. Je suis confiant parce que notre équipe est devenue plus forte et plus stable cette année. Les résultats le montrent clairement. Il faut seulement que nous soyons performants à l'Euro sous la pression."

Outre Domien Michiels (Intermezzo van het Meerdaalhof), l'équipe se compose de la championne de Belgique Larissa Pauluis (Flambeau), de la vice-championne de Belgique Charlotte Defalque (Botticelli) et de Flore De Winne (Flynn), qui participe à son premier championnat.