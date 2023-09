Coupe du monde de basket - La Serbie surclasse la Lituanie 87-68 et file en demie

Malgré l'absence de leur plus grande star, le double MVP de la NBA Nikola Jokic, les Serbes ont pris leur envol après un premier quart-temps serré (24-25). À la pause, l'écart était conséquent (49-38).

Après trente minutes de jeu, la cause était entendue tant la défense des hommes de Svetislav Pesic avait muselé les Lituaniens (73-55). Jonas Valanciunas, le pivot des New Orleans Pelicans, a été limité à 11 points. L'arrière des Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic s'est montré très adroit en attaque côté serbe avec 21 points (9/13 dont 2/4 à 3 pts) et le pivot des Philadelphie Sixers Filip Petrusev, en sortie de banc, a lui aussi apporté sa contribution (17 pts à 7/8 dont 3/3 à 3 pts et 6 rebs).

La Serbie rencontrera vendredi en demi-finales le vainqueur du quart entre le Canada et la Slovénie qui se joue mercredi.