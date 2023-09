Coupe du monde des clubs - Manchester City contre les Mexicains de León ou les Japonais d'Urawa Reds en demi-finales

Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois, le club de Pep Guardiola, Kevin De Bruyne et Erling Haaland débutera la compétition en demi-finales, tout comme le vainqueur de la Copa Libertadores, qui sera connu le 4 novembre.

Le premier match opposera le nouveau club de Karim Benzema et de N'Golo Kanté, Al Ittihad, en sa qualité de champion en titre d'Arabie saoudite, pays hôte, aux Néo-Zélandais d'Auckland City FC, représentant de l'Océanie.

Le vainqueur de ce match affrontera au deuxième tour, le 15 décembre, Al Ahly, club égyptien vainqueur de la Ligue des champions de la CAF. L'autre confrontation du deuxième tour verra également le 15 décembre Club Leon, représentant de l'Amérique centrale et du Nord, opposé aux Urawa Reds, vainqueur de la Ligue des champions d'Asie.

Créée en 2000, la Coupe du monde des clubs va changer de format en 2025: elle sera élargie à 32 équipes et se déroulera désormais tous les quatre ans.

L'Europe aura le contingent de clubs le plus fourni avec 12 qualifiés. Il y aura six clubs pour l'Amérique du Sud, quatre pour l'Asie, quatre pour l'Afrique, quatre pour l'Amérique centrale et du Nord, un pour l'Océanie et un pour le pays hôte.

La première édition sous ce nouveau format aura lieu durant l'été 2025 aux Etats-Unis, qui organisera un an plus tard la première Coupe du monde à 48 pays, conjointement avec le Canada et le Mexique.