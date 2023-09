Des déficiences dans la politique digitale de santé en Europe et en Asie centrale

L'OMS regrette aussi le manque de politiques de formations dédiées à la santé numérique et celui d'un plan d'inclusion digital. Dans la même veine, elle déplore l'absence d'une entité chargée de superviser les applications de santé mobile pour la plupart des 53 pays membres.

Enfin, elle estime qu'une stratégie capable de réguler le Big Data et les informations analytiques dans le secteur de la santé doit être davantage répandue au même titre qu'une législation encourageant la télémédecine.

Les États membres doivent faire en sorte que '"les gens puissent accorder leur confiance aux outils digitaux de la santé et que chacun, n'importe où, puisse y accéder équitablement", déclare dans un communiqué la directrice de la Division des politiques et systèmes de santé des pays, le docteur Natasha Azzopardi-Muscat. "Les femmes et les filles requièrent une attention particulière car, dans de nombreuses sociétés, elles sont souvent exclues des dernières avancées technologiques."

Par conséquent, le document de l'OMS partage trois recommandations majeures: fournir à chaque ménage et à chaque communauté un accès peu coûteux et fiable au haut débit; veiller à ce que les données de santé soient sûres et sécurisées; garantir l'opérabilité des outils digitaux dont les dossiers électroniques des patients au sein de chaque pays et entre chaque pays.