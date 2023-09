Diables Rouges - Amadou Onana compte "apporter sa contribution" en termes de leadership

Lors des rencontres de mars en Suède et en Allemagne, Onana avait formé un duo de choc avec Kevin De Bruyne avant que les deux hommes ne soient absents en juin contre l'Autriche et en Estonie. Pour les rencontres en Azerbaïdjan et contre l'Estonie, Onana sera cette fois orphelin de 'KDB'. "Kevin est un joueur exceptionnel avec d'énormes qualités. Des joueurs comme Doku et Trossard peuvent reprendre son rôle mais c'est l'entraîneur qui choisit", a déclaré Onana mardi en conférence de presse au Centre national du football à Tubize.

Avec les absences de De Bruyne et Courtois, Onana, 22 ans, peut devenir un des patrons des Diables durant cette fenêtre internationale. "Patron, c'est un grand mot. Il y a beaucoup d'anciens dans la sélection avec Vertonghen, Lukaku, Carrasco et Batshuayi. En ce qui concerne le leadership, je vais apporter ma contribution. Si je rêve d'être capitaine un jour? C'est un objectif. C'est une grande responsabilité. J'ai les qualités nécessaires pour ce rôle."