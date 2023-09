Diables Rouges - Hugo Siquet: "La sélection est la récompense du travail et des choix effectués"

Le joueur prêté au Cercle Bruges par le SC Fribourg a profité de la blessure de Saelemaekers pour rejoindre l'équipe principale. Il a également réalisé de bonnes performances au Cercle Bruges et à l'Euro espoirs (U21) ce qui n'a pas échappé à Tedesco. "Une heure avant la conférence de presse, le sélectionneur national m'a appelé. J'étais bien sûr très heureux et fier", a déclaré Siquet. "Je ne sais pas si j'obtiendrai des minutes lors des prochains matches. Mais il y a des possibilités sur les flancs. L'entraîneur m'a dit avant tout de profiter. Je veux me montrer à l'entraînement et nous verrons ensuite".

"Cette sélection est la récompense de mon travail et des choix que j'ai faits. J'ai fait un petit pas en arrière au Cercle pour revenir au top", a déclaré l'ancien joueur du Standard. "L'année dernière, je n'aurais pas osé rêver de cela. J'ai traversé une mauvaise période à Fribourg. Heureusement, le Cercle est venu me chercher au début de l'année. C'est grâce au Cercle que je suis ici".

L'équipe de Miron Muslic, 3e du championnat avec 12 points sur 18, séduit par son pressing haut et son style de jeu offensif. "Le système est difficile à mettre en pratique, mais il est très efficace. Il m'a également permis de revenir sur le devant de la scène. Nous jouons de manière offensive, mais je dois aussi faire beaucoup de courses défensives. J'ai beaucoup progressé en termes de positionnement et d'agressivité. Muslic y est pour beaucoup", conclut Siquet.