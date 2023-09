Jupiler Pro League - Le Parquet a sept jours pour lancer des poursuites contre De Condé et Vertonghen

Le match de Jupiler Pro League Racing Genk-Anderlecht s'est soldé par un match nul 1-1 dimanche. Le match engagé a vu 11 cartons jaunes être brandis et les Limbourgeois ont été réduits à dix dès la 15e minute. Après le match, les caméras ont filmé un nouvel incident entre Jan Vertonghen, le capitaine des Mauve et Blanc, et Dimitri De Condé, responsable du football à Genk. Après quelques échanges de propos, une petite bousculade s'est produite entre eux.

Selon plusieurs médias, De Condé aurait également critiqué l'arbitrage du match. Bram Van Driessche aurait consigné les deux incidents dans son rapport, donnant ainsi au parquet fédéral la possibilité d'engager des poursuites.

Comme il s'agit d'un incident d'après-match qui n'a pas fait l'objet de carton, le parquet fédéral ne peut pas utiliser une procédure rapide et dispose de sept jours pour lancer ses poursuites. Au niveau des sanctions, le parquet a le libre choix. Une peine avec sursis, comme un avertissement, est possible. Une sanction effective est également envisageable. Les amendes augmentent avec la gravité de la suspension.