La compagnie autrichienne ÖBB proposera un train de nuit Bruxelles-Berlin

Le "Nightjet" d'ÖBB circule déjà entre Vienne, la capitale autrichienne, et Bruxelles. En décembre, une liaison nocturne sera également lancée entre Bruxelles et la capitale allemande Berlin. Trois trains par semaine seront proposés dans un premier temps, avant que la fréquence ne devienne quotidienne à l'automne 2024.

Selon Back on Track Belgium, réseau européen visant à soutenir le trafic transfrontalier de nuit, le Nightjet entre Bruxelles et Berlin sera couplé au train pour Vienne et séparé dans la ville allemande de Mannheim.

Depuis fin mai, un train de nuit circule entre Bruxelles et Berlin, exploité par European Sleeper. Dans le courant de l'année 2024, la compagnie ferroviaire souhaite étendre sa liaison à la ville allemande de Dresde et à Prague, capitale de la République tchèque. Le train de nuit d'European Sleeper circule roule fois par semaine via Amsterdam.

Pour rejoindre Bruxelles, ÖBB passera par Francfort et Cologne.

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) se réjouit de cette annonce. "La demande a vraiment explosé ces dernières années et je souhaite faire de Bruxelles un hub pour les trains de nuit", explique-t-il. "La Belgique est le premier pays européen à soutenir financièrement les opérateurs de trains de nuit et je veux encourager mes collègues ministres des autres pays à faire de même pour assurer une exploitation internationale optimale des trains de nuit."

Pour la partie belge des voyages Nightjet, ÖBB travaille en collaboration avec la SNCB qui fournit notamment une locomotive, des conducteurs et des accompagnateurs, explique son porte-parole Bart Crols. La SNCB s'occupe également de la vente des billets.