La pollution de l'air a tué, en 2019, 90 bébés par semaine en Europe et en Asie centrale

Au total, plus de 5.800 jeunes et enfants ont perdu la vie pour cette raison, ressort-il des données exploitées par Unicef. "La grande majorité d'entre eux, 85%, sont morts avant leur premier anniversaire", complète l'organisme.

Risque d'asthme, affections cardiovasculaires ou respiratoires chroniques, maladies telles que le cancer sont également provoqués par la pollution de l'air. Cela "peut aussi entraîner des troubles neurologiques" ultérieurs, note le fonds semi-autonome des Nations unies.

Ce dernier explique que les enfants sont davantage mis en péril par la problématique car "ils respirent deux fois plus vite et deux fois plus souvent par la bouche que les adultes, absorbant plus de polluants". Il ajoute qu'ils se retrouvent "plus souvent" en contact avec le sol "où les polluants s'accumulent" et qu'ils sont "physiologiquement plus vulnérables" parce que "leurs cerveaux, leurs poumons et d'autres organes" peuvent être sujets "aux inflammations" et aux complications alors qu'ils se retrouvent dans un processus "de développement rapide".

La pollution de l'air découle "de pratiques résidentielles et commerciales" comme "l'usage du charbon et d'autres énergies fossiles pour cuisiner et se chauffer", pointe-t-il du doigt.

Unicef appelle donc tous les gouvernements du monde à accélérer la transition vers une énergie "propre", mais aussi, entre autres, à améliorer la prévention médicale, à mettre l'accent sur le contrôle de la qualité de l'air et à informer correctement les femmes enceintes et les enfants lorsque le seuil de la pollution de l'air atteint un seuil critique.