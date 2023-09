Les industriels se plaignent à nouveau des prix élevés de l'énergie en Belgique

"Nos entreprises ressentent de plus en plus fort les conséquences de la crise des prix énergétiques, qui engendre des coûts significativement plus élevés que dans nos pays voisins (et a fortiori le reste du monde), où les autorités interviennent davantage dans les coûts énergétiques", déplore la Febeliec, invitant dans la foulée les gouvernements fédéral et régionaux "à prendre d'urgence des mesures en vue de rapidement rétablir la compétitivité de notre industrie."