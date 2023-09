Memorial Van Damme - Avec notamment une piste toute neuve, Kim Gevaert espère plusieurs records du monde

Après les forfaits de Nafi Thiam et Sydney McKaughlin, le coureur de 200 mètres Erriyon Knighton, malade, a également annulé sa participation mardi matin, mais cela ne contrarie pas Gevaert : "On ne peut jamais avoir tout le monde. Il y a quand même beaucoup de vedettes qui participent" s'est enthousiasmée l'ancienne athlète.

Celle-ci imagine trois potentiels nouveaux records du monde à Bruxelles : "Jakob Ingebritsen, sur le 2.000 mètres, a été explicite dans son souhait de battre le record. Mondo Duplantis ne l'a pas déclaré, mais a fait deux tentatives de record du monde ces dernières semaines et n'est pas loin de le battre. Il y a enfin Shericka Jackson, sur le 200 mètres. Elle n'a rien dit, mais tout le monde a pu voir qu'elle n'est pas passée loin du record à Budapest. Dans le 10.000 mètres, Bashir Abdi visera le record d'Europe de Mo Farah".

Une nouvelle piste sera aussi inaugurée vendredi : "Elle est de très grande qualité et restitue plus d'énergie à chaque foulée de l'athlète. Combinée aux nouvelles chaussures, elle devrait donner des résultats. La météo sera en plus très bonne".

L'année dernière, le Mémorial Van Damme a attiré 31.000 spectateurs. Ce chiffre a déjà été dépassé : grâce, en partie, à une météo favorable, les organisateurs s'attendent à ce que le nombre de billets vendus avoisine les 37.000.