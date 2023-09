Mercato cycliste - Maxime Monfort devient directeur sportif chez Lidl-Trek

"Je suis toujours resté en contact avec la famille Trek depuis que j'ai quitté l'équipe il y a 10 ans, d'abord en poursuivant ma carrière de coureur, puis en tant que directeur sportif", a déclaré Monfort dans le communiqué de son futur employeur." Au cours des dernières semaines, le contact est devenu plus "professionnel" et nous avons parlé d'une possible collaboration. J'ai été attiré par le projet sportif avec de grandes ambitions."

"Je suis très heureux de rejoindre l'équipe car il y a encore beaucoup de personnes avec qui j'ai noué des liens d'amitié il y a 10 ans, trop pour les citer. Je suis sûr que je retrouverai l'ambiance que j'ai laissée derrière moi : celle d'une famille, mais aussi celle d'une équipe très professionnelle. De plus, une équipe internationale, comme Lidl-Trek, est toujours la garantie d'une atmosphère saine et sereine. Un bon environnement de travail est pour moi l'une des clés du succès."

"Je pense que l'ADN que j'avais en tant que coureur correspondra à certains des objectifs de l'équipe, tels que la performance dans les courses par étapes et les courses d'un jour vallonnées. J'espère apporter à l'équipe l'expérience que j'ai acquise au cours de mes quatre années en tant que directeur sportif. Chaque équipe fonctionne différemment et je peux certainement apporter le meilleur de mes connaissances à Lidl-Trek. Je suis très enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau défi !" a encore ajouté l'Ardennais.