Procès des attentats à Bruxelles - Le parquet requiert la réclusion à perpétuité à l'encontre de Salah Abdeslam

"Vous ne pouvez octroyer aucune circonstance atténuante", a asséné la procureure fédérale Paule Somers à l'attention du jury et de la cour, décrivant un homme qui s'est à ce point radicalisé qu'il a repris son engagement terroriste après les attentats de Paris et qu'il a décidé de "continuer sa guerre" et de tuer des victimes innocentes et inconnues.

Si les faits du 22 mars ont pu avoir lieu, c'est grâce à l'aide essentielle que l'accusé a apporté au groupe, a répété le parquet, en écho à son réquisitoire sur la culpabilité.

Prononcer une peine à l'encontre de Salah Abdeslam est "essentiel" pour les victimes, a insisté la procureure. C'est en effet par là qu'elles se sentent reconnues comme telles, a-t-elle ajouté.

Jamais l'accusé ne s'est désolidarisé de ses intentions terroristes, avant ou après les attentats, a encore constaté Paule Somers.

Il n'a pas adressé le moindre mot aux victimes, a également déploré la représentante du parquet fédéral.

Salah Abdeslam mérite dès lors la sanction la plus forte et le parquet a demandé de lui "accorder" la réclusion à perpétuité, une mise à disposition du TAP pour la durée maximale de 15 ans et un retrait du droit de vote (aux élections communales et européennes).