Procès des attentats à Bruxelles - Le parquet requiert la réclusion à perpétuité à l'encontre de Salah Abdeslam

Le parquet fédéral a requis mardi matin la réclusion à perpétuité à l'encontre de Salah Abdeslam, reconnu coupable, en tant que co-auteur, d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste lors des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Devant la cour d'assises, les procureurs ont également demandé à ce que l'accusé français soit mis à disposition du tribunal d'application des peines pour la période maximale, soit 15 ans, et qu'il soit déchu de son droit de vote (pour les élections communales et européennes en Belgique).