TC Neufchâteau - Deux ans de prison pour avoir séquestré un homme dans un congélateur

La jeune femme a prétexté une fête pour attirer la victime à leur domicile du village d'Anloy (commune de Libin), où l'homme de 36 ans attendait caché dans un placard pour se jeter sur le jeune homme et le rouer de coups. But avoué de la manœuvre : le garder jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de rembourser l'argent. Aucune des propositions ne satisfaisant ses deux créanciers, ces derniers ont alors choisi d'enfermer leur hôte dans un congélateur enroulé de sangles. Ce n'est que le lendemain, après avoir été sortie du bahut et bâillonnée avec du ruban adhésif, que la victime est parvenue à prendre la fuite pour alerter la police.