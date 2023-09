Une fresque murale commémorera la collision en chaîne mortelle survenue sur l'A19 en 2013

Une fresque murale pour commémorer la collision en chaîne sur l'A19 en 2013 verra le jour en septembre à l'initiative de l'agence flamande des routes et de la circulation (AWV), les bourgmestres de Zonnebeke et Wervik (Flandre occidentale) ainsi que le gouverneur de Flandre occidentale. Au total, 144 voitures avaient été impliquées dans cette collision qui s'étendait sur plus de trois kilomètres sur l'A19 en direction de Courtrai et en direction d'Ypres, et qui avait causé la mort de deux personnes.