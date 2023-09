Cinq lots marquants lors des enchères Freddie Mercury

- Le piano -

C'est l'instrument sur lequel Freddie Mercury a quasiment tout composé, à partir de "Bohemian Rhapsody", selon Gabriel Heaton, de chez Sotheby's.

A la recherche d'un piano à la hauteur de ses ambitions, tout en trouvant sa place dans le salon du petit appartement où il vivait alors avec Mary Austin, l'artiste l'a acheté en 1975 pour un millier de livres sterling après des semaines de recherches.

Ce Yamaha G2 quart de queue était traité par le musicien avec un "respect absolu", selon Mary Austin, héritière de Freddie Mercury. Plus que comme un instrument, il le considérait comme "une extension de lui-même, son véhicule de créativité". Signe de respect s'il en fallait, "il ne fumait jamais au piano ou ne laissait un verre dessus" et faisant en sorte que tout le monde agisse de même, selon Mary Austin, "le piano était toujours impeccable".

Il a été vendu 1,742 million de livres sterling (deux millions d'euros) mercredi soir, moins que l'estimation publiée par Sotheby's qui était entre deux et trois millions de livres sterling (entre 2,3 et 3,5 millions d'euros).

Dans la demeure de Freddie Mercury, il était accompagné d'un tabouret deux places garni de soie, datant des années 1920-1930, que Freddie Mercury avait acheté en 1977 chez Harrods. Il doit être vendu le 8 septembre.

- Le manuscrit de "Bohemian Rhapsody" -

Le titre aurait pu s'intituler "Mongolian Rhapsody", selon les 15 pages de ce brouillon sur le papier à l'effigie d'une compagnie aérienne aujourd'hui disparue, "British Midland Airways" portant le calendrier de l'année 1974.

Ce manuscrit au crayon à papier et stylo à bille - huit pages sont consacrées aux paroles, sept aux harmonies musicales - permet d'appréhender le processus de création de l'artiste.

Il a été vendu 1,3 million de livres sterling (1,6 million d'euros), soit au-dessus de l'estimation de 800.000 à 1,2 million de livres sterling (930.000 à 1,4 million d'euros).

- La couronne et la cape -

Freddie Mercury les a portés pendant la tournée The "Magic Tour", où Queen a rempli des stades en 1986.

La couronne, avec ses quatre arches, son calot de velours pourpre et sa fausse hermine, est conçue pour ressembler à celle de Saint Edouard utilisée lors du couronnement des monarques britanniques.

La cape, avec ses fleurs de lys, ses 3,27 mètres de long, est quant à elle inspirée de celles du couronnement de Napoléon.

L'ensemble était porté par Freddie Mercury au moment du "God Save The Queen" de Brian May qui concluait chaque concert de cette tournée, qui fut la dernière du groupe avec son chanteur, jusqu'à sa dernière apparition sur scène, le 9 août 1986.

Le lot s'est vendu pour 635.000 livres (740.000 euros), dépassant très largement l'estimation située entre 60.000 et 80.000 livres sterling (70.000 à 93.000 euros).

- Le jukebox -

Le magnifique jukebox Wurlitzer de 1941 que le chanteur avait acheté pour la cuisine de sa maison, est chargé de 24 disques 78 tours comme "Hallelujah I Love Her So" de Ray Charles, "Rit It Up" de Little Richard et "Shake, Rattle and Roll" de Bill Haley.

Estimé entre 15.000 et 25.000 livres sterling (17.000-29.000 euros), il a été vendu 406.400 livres sterling (413.800 euros).

- Le recueil de poésie -

Datant de 1964, année ou la famille de Freddie Mercury a fui Zanzibar en raison de la révolution pour s'installer à Londres, ce livre de poèmes porte les commentaires de l'adolescent "Fred Bulsara" (son vrai nom étant Farrokh Bulsara).

On y trouve ses commentaires et jugements - "idées plutôt bonnes" - annotations et dessins, ainsi qu'un poème de sa propre composition au stylo à bille noir.

Il est estimé entre 800 et 1.200 livres sterling (entre 925 et 1.390 euros) et proposé lors d'une vente en ligne qui s'achève le 12 septembre.