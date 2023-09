Coupe du mon de de rugby - Le XV de France rêve du sacre à domicile, 25 ans après les Bleus

La 10e Coupe du monde de rugby débute vendredi par un véritable choc entre deux des grands favoris : la France, pays hôte, et la Nouvelle-Zélande, le pays du rugby sacré en 1987, 2011 et 2015. L'Irlande, première nation au classement mondial, invaincue depuis quatorze mois, a réussi le Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations, et l'Afrique du Sud, tenante du titre, sont les deux autres candidats les plus souvent cités. Eux aussi se rencontreront en phase de groupes.