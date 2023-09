"De gros problèmes d'humidité" dans 17% des logements bruxellois visités par la CRIPI

Vu que 3.051 enquêtes ont été menées en 20 ans par la CRIPI, cela signifie qu'environ 518 demeures souffrent ou ont souffert grandement de l'humidité et que des moisissures visibles sont ou ont été présentes dans à peu près 610 logis.

Ces chiffres ne reflètent pas l'ampleur de la problématique dans la Région de Bruxelles-Capitale. Car l'ambulance verte ne peut intervenir qu'à la demande d'un médecin qui constate un souci de santé récurrent chez un patient sans que la cause ait pu être déterminée.

Une fois sur le terrain, elle part à la recherche d'éventuels polluants chimiques et biologiques. Elle mesure également des paramètres physiques "comme la température ambiante et l'humidité relative et depuis peu, l'intensité lumineuse", ressort-il du bilan rédigé par Bruxelles Environnement sur ses activités.

En collaboration avec l'institut en charge de la santé publique en Belgique, Sciensano, la CRIPI a pu identifier les polluants les plus courants. Il s'agit "du benzène que l'on retrouve, par exemple, dans le tabac ou les produits de bricolage, du formaldéhyde contenu notamment dans les produits cosmétiques et des terpènes souvent incluses dans les parfums d'ambiance ou les produits d'entretien", détaille sa responsable.

En 2019, plus de 5.800 jeunes et enfants sont décédés en Europe et en Asie centrale à cause de la pollution de l'air, a récemment fait savoir le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).