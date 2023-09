Diables Rouges - Yannick Carrasco inaugure à Vilvorde le neuvième Red Court

"Le temps n'est pas encore venu de parler de l'Arabie", a déclaré Carrasco. "Nous sommes ici aujourd'hui pour parler du Red Court. Tout le monde est curieux, mais j'en parlerai plus tard."

Carrasco n'a pas évoqué de possible retour en Europe, ou en Belgique, plus tard. "Je n'ai pas de boule de cristal. Je suis ouvert à toutes les aventures, nous verrons bien à l'avenir".

Le Diable Rouge, qui vient de fêter ses 30 ans, est originaire de Vilvorde et est aussi l'ambassadeur de l'endroit. "C'est sur des places comme celle-ci que j'ai appris à jouer au football", a déclaré Carrasco. "On y apprend beaucoup de techniques, on apprend à travailler avec ses coéquipiers. J'ai eu la chance de devenir footballeur professionnel. J'espère que Vilvorde pourra créer un deuxième ou un troisième footballeur professionnel grâce à des endroits comme celui-ci."

Après les places de Lierre, Genk, Lokeren et Saint-Nicolas, entre autres, la place de Vilvorde est la neuvième en Belgique.