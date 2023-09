Face au recours d'Arlon, Vivalia réaffirme le projet Vivalia 2025

Fin juillet, les ministres wallons de l'Aménagement du territoire Willy Borsus et de l'Environnement Céline Tellier marquaient leur accord pour la construction d'un nouvel hôpital à Houdemont dans le cadre du projet Vivalia 2025. Un projet auquel la ville d'Arlon reste opposée, celui-ci prévoyant la concentration des services hospitaliers sur les sites d'Houdemont et Marche au détriment de l'hôpital du chef-lieu. Réunis en conseil le 31 août dernier, les élus arlonais se sont accordés pour introduire un recours conservatoire en suspension et en annulation devant le Conseil d'État. "Notre combat consiste à essayer de garder pour Arlon plus que ce que Vivalia nous propose actuellement", explique le bourgmestre d'Arlon Vincent Magnus. "Vivalia nous a fait des propositions, mais nous souhaitons encore les améliorer." Les autorités arlonaises évoquent d'ailleurs la possibilité de retirer le recours si Vivalia acceptait de négocier une solution alternative.