Inflation : 78% des Français "se serrent la ceinture", selon un sondage

A 78%, selon ce sondage Elabe pour BFMTV, la proportion de Français déclarant "se serrer la ceinture" est quasi-stable (-1 point) par rapport à une enquête similaire du mois de mai. Mais les réponses "beaucoup" sont en hausse de quatre points à 29%.

En conséquence, 46% des personnes interrogées ont renoncé ces derniers mois à faire du shopping, 45% à une sortie, 44% à partir en vacances ou en weekend, 40% à acheter certains produits alimentaires.

De plus, 57% (+10 points par rapport à mars) achètent désormais systématiquement au moins cher vêtements et chaussures, voire s'en privent, 53% (+10) font de même avec les équipements de la maison, 50% (+9) avec les vacances et 43% (+13) avec les courses alimentaires.

56% des Français ont cessé d'acheter certains produits, ou les achètent en plus petites quantités (28%). C'est le cas de la viande, citée par 45% des répondants, du poisson (33%) ou des produits bio (27%).

Les Français accusent l'industrie agroalimentaire "qui augmente trop fortement ses tarifs" (69%, +3 par rapport à mai) et la grande distribution "qui ne réduit pas assez ses marges" (65%, +2).