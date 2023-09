Jupiler Pro League - Kamal Sowah prêté au Standard avec option d'achat

Arrivé à Leicester en janvier 2018, l'international est prêté dans la foulée à OHL (72 matchs, 13 buts, 10 assists) avant d'être transféré au Club Bruges en août 2021 (53 matchs, 2 buts, 5 passes décisives). Il avait déjà été prêté six mois au début de l'année 2022 à l'AZ Alkmaar.

Il retrouve à Sclessin le coach Carl Hoefkens qui l'a entraîné au début de la saison.

"Kamal va renforcer notre secteur offensif et augmenter la concurrence au sein du groupe. Son expérience du championnat belge, ses qualités techniques et physiques, sa vitesse et sa percussion vont être des atouts supplémentaires pour notre équipe", s'est réjoui Fergal Harkin, le directeur du football du Standard.