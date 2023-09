Jupiler Pro League - Pathé Mboup passe de l'Olympique Lyonnais au RWDM

Formé au Sacré-Coeur dans son Sénégal natal, Pathé Mboup est arrivé en janvier 2022 au Standard, pour qui il n'a jamais joué. Il est parti vers Lyon en septembre et a intégré le groupe qui évolue en National 2, le 4e échelon du football français. En 20 rencontres, il a inscrit 8 buts et donné 1 passe décisive.

Pathé Mboup est le deuxième joueur prêté par l'Olympique Lyonnais au cours de cette fenêtre de transferts avec le Français Florent Sanchez. Youssouf Koné est également arrivé du Rhône, sous forme de transfert. Comme Crystal Palace, Botafogo et le Florida FC, l'OL et le RWDM font partie du Eagle Football Group, fondé et présidé par l'homme d'affaires américain John Textor.