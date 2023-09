La tempête Daniel coûte la vie à une deuxième personne en Grèce

Les pompiers ont en effet découvert le corps d'une femme âgée dans le village de Paltsi, sur le mont Pélion, à l'est de la ville portuaire de Volos dans le centre du pays.

Mardi déjà, un éleveur avait été tué par l'effondrement d'un mur. Une troisième personne est toujours portée disparue.

Plusieurs villages ne sont en outre plus accessibles en raison de glissements de terrain et certains d'entre eux sont privés d'électricité, de téléphone et d'internet.

Il s'agit des inondations les plus importantes depuis le début des mesures dans le pays. Des précipitations record sont tombées dans la ville de Zagora, au nord-est de Volos. Il y est tombé l'équivalent de 754 tonnes de pluie pour 1.000 mètres carrés, selon l'agence météorologique grecque EMY.