La Ville de Charleroi va créer des zones de dépôt pour les trottinettes

Aujourd'hui, deux opérateurs de trottinettes électriques sont présents à Charleroi: Dott et Pony. Ensemble, ils exploitent plus de 400 engins. Leur stationnement est dument règlementé. Malgré les règles et un système de "surcharge" appliqué par les opérateurs de trottinettes aux usagers désobligeants, la circulation des piétons sur les trottoirs est régulièrement entravée.