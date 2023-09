Le Mudia vise les 50.000 visiteurs annuels pour son cinquième anniversaire

Gérée depuis 2022 par la société Tempora - à la manœuvre du Bastogne War Museum également -, l'institution gravite aujourd'hui autour des 35.000 à 40.000 visiteurs annuels. "En 2023, nous sommes parvenus à augmenter la fréquentation d'environ 50 pourcents par rapport à l'année précédente. On s'est fixé un objectif de 50.000 visiteurs annuels", explique Benoit Remiche, fondateur de Tempora. "La jauge de chalandise à Redu n'est pas la même que dans une grande ville. À Bruxelles, le même musée aurait fait 100.000 visiteurs. Mais c'est un magnifique instrument qui mérite de vivre en province du Luxembourg. Nous recevons par ailleurs énormément de demandes de prêts de la part d'institutions muséales de première importance. Cela démontre l'excellence du Mudia."

Les gestionnaires envisagent la possibilité d'élargir l'offre. "Peut-être pas sur le site du musée puisqu'il n'y a plus d'espace, mais dans un environnement tout proche pour en faire un pôle encore plus attractif", explique Benoit Remiche. "Mais ce ne sera pas avant un an ou deux. Nous allons d'abord travailler à consolider ce magnifique outil." À l'occasion de son cinquième anniversaire, le Mudia proposera des visites guidées exclusives et gratuites ces 9 et 10 septembre.