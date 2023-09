Logement étudiant: la grille indicative des loyers opérationnelle dès vendredi en Wallonie

Simple et ergonomique, elle aura pour but de fixer un rapport qualité-loyer juste, en liant le montant de ce dernier à plusieurs critères de base dont la localisation, la performance énergétique du bâtiment, sa configuration et son niveau d'équipement. Elle visera aussi à tempérer l'augmentation des loyers des nouveaux baux, en prenant en compte les loyers pratiqués sur l'ensemble du parc locatif, a expliqué le ministre.