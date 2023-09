Mémorial Van Damme - Abdi courra avec les Jeux à l'esprit: "Un record me donnerait un énorme coup de boost'"

Au stade Roi Baudouin, Abdi va s'attaquer au record de Belgique (26:52.30) et d'Europe (26:46.57) du 10.000m. Une tâche difficile mais pas impossible pour le Gantois dont le record n'est que de 27:24.41.

"Courir un éventuel record de Belgique ou d'Europe me donnerait un énorme coup de boost avant les Jeux", a déclaré Abdi lors d'un événement de presse mercredi à Bruxelles. "Ma préparation pour les JO se déroule comme prévu. Après le Mémorial, je disputerai le marathon de Chicago (8 octobre). Nous n'avons pas encore décidé de ce que seront les premiers mois de 2024. Il est un peu trop tôt pour cela".

Ces dernières années, Abdi a réalisé de solides performances au marathon. Il s'est notamment distingué par ses troisièmes places aux Jeux Olympiques et aux Mondiaux d'Eugene (2022) et en s'emparant du record d'Europe (2h03:36 à Rotterdam le 24 octobre 2021). Espère-t-il briller à nouveau lors du prestigieux marathon de Chicago? "Qui sait si le vent est bon", répond Abdi avec un clin d'œil. "Il peut faire très chaud à Chicago et la météo joue toujours un rôle important. Bien sûr, cela dépendra aussi beaucoup de la façon dont j'aurai récupéré du Mémorial".