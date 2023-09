Mémorial Van Damme - Abdi vise le record de Belgique du 10.000: "Tant mieux si le record d'Europe est possible"

"J'aborde le Mémorial avec un bon sentiment", a poursuivi Abdi, 34 ans, lors du point de presse. "Mon stage à Font-Romeu s'est bien passé. Je suis très impatient. Courir sur une piste dans un stade est très différent de courir un marathon sur la route. Je m'attends à ce que les supporters et mes amis fassent beaucoup de bruit."

Abdi tentera de descendre sous 26:46.57 au Stade Roi Baudouin. C'est le record d'Europe que son ami l'Anglais Mo Farah a couru le 3 juin 2011 à Eugene. Le record de Belgique de 26:52.30, ancien record d'Europe, est détenu depuis le 3 septembre 1999 par Mohammed Mourhit. Il a été établi lors du Mémorial Van Damme. Le record personnel d'Abdi est de 27:24.41, le 5 juin 2021 à Birmingham, en Angleterre.

"Je suis conscient que le record d'Europe est encore loin de mon record personnel. J'ai terminé quelques séances d'entraînement spécifiques et je commence à prendre confiance en moi. Je veux avant tout pouvoir inscrire le record de Belgique sur mon CV et me concentrer sur lui dans un premier temps. Si dans la deuxième partie de la course, je sens que le record d'Europe est possible, tant mieux. Dans ce cas, je ne manquerai pas le coche".

Le stade a été équipé d'une piste flambant neuve. Selon la directrice du meeting, Kim Gevaert, cette piste, combinée à des spikes modernes (avec plaques de carbone), peut produire des résultats impressionnants. "La nouvelle piste est impressionnante", estime Abdi. "Elle est de la même qualité que celle des Jeux de Paris. C'est une piste très dure, donc propice aux records."