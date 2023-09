Qualifications Euro U21 2025 - Eliot Matazo est prêt à guider les nouveaux venus chez les espoirs

"C'est un nouveau groupe, une nouvelle génération avec beaucoup de bons jeunes", a expliqué Matazo. "On est encore en train d'apprendre à se connaître. Mais pour l'instant on peut dire que le premier entraînement s'est très bien passé."

Le médian figurait dans l'équipe éliminée en phase de groupes de l'Euro espoirs l'été dernier. "Sportivement, on s'attendait à plus, il y avait tout pour faire plus", reconnait Matazo. "Maintenant, c'est le football. On a donné le maximum et ça s'est joué sur des détails. Une nouvelle campagne commence. On doit tirer les leçons de ce qui a moins bien été et appliquer les bonnes choses de cette campagne. Par exemple, c'était un très bon groupe, très homogène. Tout le monde s'entendait bien et se battait les uns pour les autres, peu importe qui débutait le match. Il faut garder ça et parvenir à tisser des liens tous ensemble."

Place donc à une nouvelle campagne, avec le Kazakhstan comme premier adversaire, lundi à Louvain. "Un match important, car il faut bien entamer chaque compétition. Ce sera une équipe qui sera très regroupée, pas facile à jouer. L'objectif sera de se qualifier pour l'Euro."

L'un des nouveaux venus en U21 est Jarne Steuckers. "Le premier jour s'est bien passé", a expliqué l'ailier de Saint-Trond. "Pour moi, c'est important de bien m'entraîner avec ce groupe et le coach. Je peux apprendre beaucoup. C'est nouveau pour moi."