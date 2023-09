Record de température pour un 6 septembre

On peut officiellement parler de vague de chaleur lorsque la température dépasse les 25 degrés pendant cinq jours consécutifs, dont trois jours au-dessus des 30. Comme le mercure a franchi les 30 degrés ces deux derniers jours, ce cas de figure est encore possible. L'IRM prévoit d'ailleurs des températures tropicales pour les prochains jours.

Le pays est en code jaune pour la chaleur, à l'exception de la province de Luxembourg et de la Côte. Cet avertissement est d'application au moins jusqu'à lundi inclus. Par après, on attend des averses orageuses et une plongée des températures.