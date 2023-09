Saliha Raiss a prêté serment comme échevine à Molenbeek

Sa désignation a été précédée d'une polémique en raison du refus du MR, pourtant dans la majorité aux côtés des socialistes, de la soutenir en raison du foulard islamique porté par Mme Raiss dans l'exercice de ses fonctions. Un choix qu'il juge incompatible avec la neutralité qu'impose l'exercice d'une fonction exécutive.

Une très large partie de l'opposition -Ecolo, PTB et les Engagés- a apporté son soutien à l'échevine en acceptant de signer son acte de candidature. A l'issue du vote et de la prestation de serment, elle a reçu les expressions de soutien de leurs représentants qui ont tous pointé du doigt le MR, et en particulier son président, Georges-Louis Bouchez, accusé de se servir de Molenbeek pour un "positionnement" électoral.